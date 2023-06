https://fr.sputniknews.africa/20230611/la-defense-revele-le-nombre-de-russes-volontaires-recrutes-par-larmee-1059845636.html

La Défense révèle le nombre de Russes volontaires recrutés par l'armée

Durant les 10 premiers jours de juin, plus de 13.500 personnes se sont inscrites pour un service contractuel sur fond du conflit en Ukraine, a déclaré samedi le vice-ministre russe de la Défense Nikolai Pankov.Selon le responsable, davantage de personnes souhaitent désormais devenir des volontaires. Plus de 40 unités de volontaires ont déjà été formées.Le mois dernier, l'ancien Président Dmitri Medvedev, actuellement vice-président du Conseil de sécurité nationale russe, a déclaré que quelque 117.400 personnes s'étaient portées volontaires pour rejoindre l'armée depuis janvier.Une conscription d'envergureLa conscription partielle effectuée en Russie à l'automne dernier a été la plus importante du genre depuis 1945, avec plus de 300.000 personnes recrutées pour créer quelque 280 nouvelles unités militaires.Le ministère de la Défense s'emploie à accorder au corps des volontaires le statut juridique nécessaire. Le responsable a noté que les militaires se verront garantir les mêmes protections et avantages sociaux pour eux-mêmes et leurs familles, qu'ils décident de rejoindre l'une des unités de volontaires existantes ou de signer directement un contrat avec l’armée.

