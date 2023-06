https://fr.sputniknews.africa/20230610/cette-zone-africaine-ou-secrira-lhistoire-de-leconomie-mondiale-ces-50-prochaines-annees-1059828883.html

Cette zone africaine où s’écrira l’histoire de l’économie mondiale ces 50 prochaines années

L'Afrique subsaharienne, qui connaît une croissance démographique rapide, est une région où les chefs d’entreprise doivent investir massivement, selon un haut... 10.06.2023, Sputnik Afrique

Le sous-secrétaire aux Affaires internationales du département du Trésor américain, Jay Shambaugh, a déclaré mercredi 7 juin que selon les tendances démographiques les chefs d’entreprise devaient se tourner vers l'Afrique et l'Asie du Sud au cours des prochaines décennies Il a fait valoir que les États-Unis étaient un choix de financement plus attrayant que la Chine pour ces régions.Pour lui, il est clair que la croissance est là.M.Shambaugh a reconnu que la présence chinoise dans la région suggérait parfois qu'il n'y avait pas eu suffisamment de financement de la part des institutions financières mondiales ou des investissements directs étrangers. Il a cependant signalé que les États-Unis avaient beaucoup à offrir.Une population presque doublée d’ici 2050L'Afrique subsaharienne connaît une croissance démographique rapide et la Banque mondiale estime que la moitié des plus d'un milliard de personnes qui y vivent auront moins de 25 ans d'ici 2050.Selon le département des Affaires économiques et sociales de l'Onu, entre 2022 et 2050 la population de la région devrait presque doubler. Elle passera de 1,15 milliard de personnes en 2022 à 1,40 milliard en 2030, puis à 2,09 milliards en 2050.

