Accord céréalier: que Moscou fera-t-il suite au sabotage de la conduite d’ammoniac?

Accord céréalier: que Moscou fera-t-il suite au sabotage de la conduite d’ammoniac?

À la lumière du récent sabotage du pipeline d'ammoniac près de la zone de combats avec l'armée ukrainienne, la Russie fait part de sa déception suite au... 10.06.2023

2023-06-10T17:36+0200

2023-06-10T17:36+0200

2023-06-10T17:36+0200

La Russie a "besoin de résultats" quant à l’accord céréalier, bien qu’elle apprécie les efforts de l'Onu, a déclaré un vice-ministre russe des Affaires étrangères suite à de nouveaux pourparlers russo-onusiens sur ce sujet.Selon lui, Moscou s’appuiera sur ses propres intérêts quant au futur de l’accord céréalier."Mur plein de négativité"Parmi les conditions que la Russie demande à la partie occidentale, figure la reconnexion de la banque russe Rosselkhozbank au système SWIFT. Or, toujours selon le haut diplomate, "l'Onu a reconnu que […] de telles actions se heurtent à un mur plein de négativité de la part de ceux qui prennent les décisions au sein de l'Union européenne et dans d'autres capitales occidentales".Il a qualifié cette position d’"hypocrite", car elle contredit les déclarations que Washington, Londres et Bruxelles font régulièrement concernant l’exportation de produits agricoles russes."Voie criminelle"Une autre condition que la Russie demande toujours à respecter est le fonctionnement de la conduite d’ammoniac Togliatti-Odessa. Or, les dernières actions ukrainiennes, à savoir "l’acte terroriste", "a repoussé la perspective du relancement du pipeline pour très longtemps"Et de conclure que le dialogue sera poursuivi en cas de "retour intégral" pour la Russie.

