https://fr.sputniknews.africa/20230609/des-munitions-destinees-a-lukraine-volees-dun-train-us-en-pologne-1059822825.html

Des munitions destinées à l’Ukraine volées d’un train US en Pologne

Des munitions destinées à l’Ukraine volées d’un train US en Pologne

Plusieurs caisses contenant des munitions militaires ont été volées d’un train qui se dirigeait vers l’Ukraine lors d’un arrêt en Pologne, selon le journal... 09.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-09T22:45+0200

2023-06-09T22:45+0200

2023-06-09T22:45+0200

international

pologne

otan

états-unis

chemin de fer

train

obus

cambriolage

ukraine

forces armées ukrainiennes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/08/0d/1044250490_0:160:1921:1240_1920x0_80_0_0_8215f0bd248b0ea66b9cc2999b7af412.jpg

Un train transportant des munitions destinées probablement à l’armée ukrainienne, a été dévalisé pendant une escale à la gare polonaise de Węgliniec, a annoncé le 7 juin le journal polonais Wyborcza.Le 4 juin, vers 22h00, des agents du service de sécurité des chemins de fer se sont aperçus de l’absence de scellements sur l’une des voitures. Ils ont signalé la disparition de quatre caisses. Selon le portail polonais 02.pl, elles contenaient des obus de 155 mm hautement explosifs. La radio polonaise RMF24 affirme pour sa part qu’il s’agissait de cartouches de 25 mm.Le 7 juin, la police polonaise a annoncé sur Twitter avoir retrouvé les caisses. Celles-ci avaient été jetées dans un étang à Stary Węgliniec. Trois d'entre elles avaient leurs sceaux d'origine. L'une a été ouverte, mais contenait toutes les munitions.Ils ne savaient pas ce qu’ils volaientLes voleurs ne savaient pas ce qu'ils volaient et, craignant les conséquences, se sont rapidement débarrassés du butin, suppose RMF24.Selon la télévision polonaise, trois individus âgés de 26, 34 et 39 ans, ont été arrêtés à la suite de l’incident. Inculpés de cambriolage et de saisie de munitions, ils risquent d’être condamnés à 10 ans de prison, selon le procureur Tomaszczułowski, porte-parole du bureau du procureur du district de Jelenia Góra.

pologne

états-unis

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, pologne, otan, états-unis, chemin de fer, train, obus, cambriolage, ukraine, forces armées ukrainiennes, conflit ukrainien