La coopération Russie-Cameroun: une progression "silencieuse mais certaine", selon une entrepreneure

Le prochain sommet Russie-Afrique donnera un nouvel élan aux relations entre Moscou et le Cameroun et d'autres pays du continent, affirme Audrey Chicot, une... 08.06.2023, Sputnik Afrique

La coopération Russie-Cameroun: une progression «silencieuse mais certaine», selon une entrepreneure Le prochain sommet Russie-Afrique donnera un nouvel élan aux relations entre Moscou et le Cameroun et d'autres pays du continent, affirme Audrey Chicot, une femme d’affaires camerounaise. Toutefois, elles progressent déjà en dépit des obstacles posés par les pays occidentaux.

"Les activités que nous projetons de lancer ont déjà commencé; ce sont des activités déjà existantes, c'est-à-dire que j'ai déjà des partenaires en Russie avec lesquels je travaille depuis un certain temps. Mais toujours cet aspect d'échange monétaire qui dérange", indique Audrey Chicot, fondatrice de MSMI, une entreprise qui est considérée au Cameroun comme la première usine métallurgique du pays. Mais, selon elle, les problèmes de paiement causés par les sanctions anti-russes sont également surmontables.Interrogée sur les accords qui pourraient être signés lors du prochain sommet Russie-Afrique, la femme d’affaires est convaincue que la coopération entre Moscou et Yaoundé en sortira renforcée:Retrouvez également dans ce numéro:- Moses Kizige, ambassadeur d’Ouganda en Russie, sur les attentes de son pays en marge du sommet Russie-Afrique;- Abdoulaye Nabaloum et Ibrahim Namaiwa, panafricanistes burkinabé et nigérien, sur la réduction du contingent militaire français déployé dans trois pays africains;- Daniel Bertello Makon, joueur de football camerounais en formation en Russie, sur les différences entre les footballs camerounais et russe.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- Les dates d’arrivée de la mission de paix africaine en Russie et Ukraine sont annoncées;- Les citoyens de quatre pays africains peuvent visiter la Biélorussie sans visa;- La Russie envisage de fournir gratuitement 34.000 tonnes d’engrais au Nigéria.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

