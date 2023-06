https://fr.sputniknews.africa/20230607/teheran-annonce-la-creation-dun-hub-gazier-avec-moscou-au-bord-du-golfe-persique-1059781644.html

Téhéran annonce la création d’un hub gazier avec Moscou au bord du golfe Persique

Téhéran annonce la création d’un hub gazier avec Moscou au bord du golfe Persique

L’Iran envisage de créer un hub gazier au bord du golfe Persique en coopération avec la Russie, le Turkménistan et le Qatar. Cette annonce faite par le... 07.06.2023, Sputnik Afrique

Le ministre iranien du Pétrole Javad Owji a annoncé ce mercredi 7 juin l’intention du gouvernement de la République islamique d’installer un hub gazier international, qui impliquera la Russie, le Qatar et le Turkménistan, dans la province de Bouchehr, a annoncé l’agence de presse iranienne ISNA.Le hub sera situé dans le port Assalouyeh, au bord du golfe Persique, selon l’agence.M.Owji n’a pas précisé les détails du projet ayant noté que tous les préparatifs nécessaires étaient en cours.Il a souligné que Téhéran envisage de développer ses échanges avec les pays voisins dans le domaine de l’énergie. Depuis peu, Téhéran annonçait compter sur Moscou pour l’aider à mettre en valeur ses gisements d’hydrocarbures dont une dizaine de nouveaux champs. Les deux pays ont également déclaré leur souhait de créer une plateforme d'échange électronique pour le gaz et d’étudier la possibilité de faire des transactions en yuans.Un autre hub en TurquieLa Turquie envisage aussi de créer un hub gazier avec la Russie. Fin mai, le Président Recep Tayyip Erdogan, réélu à son poste, a confirmé son intention de réaliser ce projet initié par le Président russe en octobre 2022.Le hub turc permettra de rediriger le gaz russe initialement destiné aux pipelines Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie à l’Europe et endommagés en septembre 2022 par plusieurs explosions dans la mer Baltique. Le gaz russe pourrait ainsi être transporter vers des pays tiers, y compris européens s’ils le souhaitent, selon Vladimir Poutine. La Turquie a récemment déclaré que son infrastructure était prête pour ce projet, mais qu’elle avait besoin de modifier sa législation. Les premières décisions dans ce domaine ont été prises début avril, selon les médias.

