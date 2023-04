Ankara précise la date du début des transactions au sein du hub gazier russo-turc

https://fr.sputniknews.africa/20230421/ankara-precise-la-date-du-debut-des-transactions-au-sein-du-hub-gazier-russo-turc-1058758770.html

Le projet d’un hub gazier de niveau international, qui sera situé en Turquie et acheminera du gaz russe, se précise. "Les premières transactions seront réalisées en 2024", a annoncé le 19 avril sur la chaîne TRT le ministre turc de l’Énergie, Fatih Donmez.Ankara voudrait exporter 45 milliards de mètres cubes d’or bleu par an, a-t-il fait savoir le 20 avril, cette fois sur la chaîne Habertürk."Nous avons eu des entretiens avec des pays qui pourraient devenir des clients, qui veulent utiliser nos capacités techniques", a déclaré le ministre, ajoutant que des voisins de la Turquie et un certain nombre de pays asiatiques s’étaient montrés intéressés.Projet du hubL’idée de la création du hub gazier en Turquie a été avancée par la Russie fin 2022. Ce site industriel serait susceptible de réacheminer en partie le gaz russe qui devait passer par l’Europe via les gazoducs Nord Stream, inutilisables actuellement à cause des actes de sabotages commis en septembre 2022.Fin mars 2023, le Président turc a déclaré que son pays travaillait activement sur le projet afin de devenir un centre énergétique. Recep Tayyip Erdogan a annoncé la connexion prochaine du gazoduc russe passant par la mer Noire au système turc de transport de combustible.

