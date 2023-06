Snowden explique pourquoi il est resté en Russie

https://fr.sputniknews.africa/20230607/snowden-explique-pourquoi-il-est-reste-en-russie-1059764231.html

Lanceur d’alerte et ancien employé de la CIA, Edward Snowden a déclaré qu’il n’avait initialement pas eu l’intention de rester en Russie. Cependant, les autres pays n’ont pas pu assurer sa sécurité à un niveau satisfaisant, a-t-il noté dans une interview à Glenn Greenwald sur la plateforme Rumble.Selon ses dires, il s’est adressé à de nombreux pays dans sa quête d’un refuge politique, lorsqu’il séjournait dans la zone de transit à l’aéroport de Moscou-Cheremetievo pendant 40 jours. Néanmoins, certains États redoutaient la réaction de Washington, alors que d’autres n’étaient pas sûrs de pouvoir garantir sa sécurité.Affaire SnowdenAvant tout ce périple, Edward Snowden avait révélé l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques.À partir du 6 juin 2013, il a rendu publiques des informations classées top secrètes de la National Security Agency (NSA). Entre autres, la captation des données de connexion des appels téléphoniques ainsi que les systèmes d’écoute sur Internet et divers programmes de surveillance.Après avoir été inculpé par le gouvernement américain sous les chefs d'accusation d'espionnage, de vol et d'utilisation de biens gouvernementaux, il s’est mis à chercher un asile politique. Il s’est initialement exilé à Hong Kong, puis en Russie.Moscou lui a accordé l’asile temporaire à la condition qu’il arrête ses activités contre les États-Unis. En août 2014, l’ex-agent de la CIA a reçu un titre de séjour de trois ans, lequel a été ensuite prolongé pour une durée indéterminée. Enfin, le Président Poutine a signé en septembre 2022 un décret lui accordant la nationalité russe.

