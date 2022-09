https://fr.sputniknews.africa/20220926/poutine-accorde-la-nationalite-russe-a-edward-snowden-1056303407.html

Poutine accorde la nationalité russe au lanceur d'alerte Edward Snowden

En exil depuis 2013, Edward Snowden, lanceur d'alerte américain, a obtenu sa nationalité russe. Le décret a été signé ce 26 septembre par Vladimir Poutine. 26.09.2022, Sputnik Afrique

Le Président Poutine a signé un décret accordant la nationalité russe à Edward Snowden, lanceur d’alerte et ancien employé de la CIA. Depuis 2013, il bénéficiait de l'asile temporaire en Russie. Son nom apparaît aux côtés de dizaines d'autres dans ce décret publié sur le site du gouvernement russe.La nationalité lui a été accordée à sa demande, a déclaré à Sputnik le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov.L'épouse de Snowden, Lindsay Mills, a également l'intention de demander la nationalité russe, a encore indiqué à Sputnik l'avocat du lanceur d'alerte, Anatoli Koutcherena.Affaire SnowdenIl s'est exilé en Russie en 2013 après avoir été inculpé par le gouvernement américain sous les chefs d'accusation d'espionnage, de vol et d'utilisation de biens gouvernementaux. Précédemment, il avait révélé l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. À partir du 6 juin 2013, Snowden a rendu publiques des informations classées top secrètes de la National Security Agency (NSA). Entre autres, la captation des données de connexion des appels téléphoniques ainsi que les systèmes d’écoute sur Internet et divers programmes de surveillance.

