Destruction du barrage de Kakhovka: un journaliste américain désigne le coupable

Destruction du barrage de Kakhovka: un journaliste américain désigne le coupable

La destruction du barrage hydroélectrique de Kakhovka a provoqué une importante inondation avec un préjudice économique et écologique. Même si les medias... 07.06.2023, Sputnik Afrique

"Toute personne honnête conclurait que l'Ukraine est responsable de la destruction de la centrale hydroélectrique de Kakhovka" sur le Dniepr après avoir examiné les preuves, a déclaré ce 7 juin Tucker Carlson, ancien animateur de la chaîne de télévision américaine Fox News.Selon le journaliste, la destruction de la centrale bien que pouvant être préjudiciable à l'Ukraine, "l'est encore plus à la Russie" qui contrôle la rive gauche du Dniepr, moins élevée près de la ville de Kherson et donc plus exposée aux inondations.Selon M.Carlson, Kiev avait déjà des plans pour saboter la centrale depuis longtemps. Accusations sans preuvesDès l’annonce de l’explosion du barrage, les médias occidentaux se sont empressés d’accuser à tort Moscou.Pourtant le 6 juin, La Maison-Blanche a reconnu ne pas avoir de preuves quant à l’implication des forces russes dans le sabotage du barrage. Les forces ukrainiennes, qui bombardaient le barrage depuis des mois, l’avaient en partie démoli par leurs frappes dans la nuit du 5 au 6 juin, provoquant une grande inondation.Pour le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, il s’agit d’un nouveau crime terroriste commis par Kiev afin d'empêcher l'armée russe d'avancer dans ce secteur.

