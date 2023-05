https://fr.sputniknews.africa/20230501/tucker-carlson-parti-de-fox-news-a-cause-de-ses-positions-sur-lukraine-1058976377.html

Tucker Carlson parti de Fox News à cause de ses positions sur l’Ukraine?

Tucker Carlson parti de Fox News à cause de ses positions sur l’Ukraine?

Tucker Carlson, présentateur vedette de Fox News, a peut-être payé ses positions sur le conflit ukrainien. Les patrons de la chaîne américaine avaient en effet... 01.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-01T22:10+0200

2023-05-01T22:10+0200

2023-05-01T22:10+0200

international

états-unis

tucker carlson

ukraine

fox news

rupert murdoch

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/1c/1058911146_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d0bd2c493062703f95b59cdda02823e.jpg

Une mise à l’écart qui fait jaser. Le départ de Tucker Carlson, animateur phare de Fox News, n’en finit pas de faire parler Outre-Atlantique, parfois plus que la candidature de Joe Biden à un second mandat.Le média Semafor vient de livrer une nouvelle pièce du puzzle à propos de ce renvoi. Le patron de Fox News, Rupert Murdoch ainsi que son fils Lachlan Murdoch auraient en effet eu des discussions téléphoniques avec le Président ukrainien Volodymyr Zelensky quelques jours seulement avant la mise à l’écart de Tucker Carlson, connu pour ses positions très critiques sur le conflit ukrainien.Il n’est pas certain que le dirigeant ukrainien ait mentionné Tucker Carlson au cours de ces discussions, souligne Semafor. Mais l’animateur avait plusieurs fois fustigé l’aide américaine à Kiev, qu’il jugeait trop importante. Plusieurs hauts responsables ukrainiens s’en seraient plaints.Tucker Carlson n’a jamais été tendre avec le Président ukrainien, affirmant même en février dernier que Zelensky était un "dictateur ami avec tout le monde à Washington", déplorant qu’il ait fait fermer les principaux médias d’opposition. Le départ du sulfureux animateur arrange donc bien dans les hautes sphères américaines, souligne Semafor.Un départ retentissantLe divorce entre Fox News et Tucker Carlson a abasourdi toute l’Amérique. Depuis 2017, le présentateur star réunissait plus de trois millions de spectateurs tous les soirs devant son émission. Les raisons exactes de ce départ restent encore floues, même si certains observateurs ont fait un lien avec le procès en diffamation intenté à la chaîne de télévision par Dominion, entreprise de machines de vote électronique.Tucker Carlson est finalement sorti de sa grotte ce 27 avril, dénonçant dans une vidéo le silence des médias américains sur certains sujets, comme les conflits actuels, les menaces sur les libertés ou les changements démographiques. Cette séquence a fait un carton sur Twitter, en étant visionnée plus de 73 millions de fois, bien plus que le clip de lancement de campagne de Joe Biden.

états-unis

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, tucker carlson, ukraine, fox news, rupert murdoch