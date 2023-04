https://fr.sputniknews.africa/20230425/biden-annonce-quil-est-candidat-a-sa-reelection-en-2024-1058839234.html

Biden annonce qu'il est "candidat à sa réélection" en 2024

Biden annonce qu'il est "candidat à sa réélection" en 2024

Joe Biden a annoncé mardi briguer un second mandat à la tête des États-Unis. Kamala Harris va le rejoindre en tant que vice-Présidente. 25.04.2023, Sputnik Afrique

Il en avait l'"intention", c'est désormais officiel: Joe Biden, 80 ans, a annoncé mardi sa candidature à l'élection présidentelle de 2024, qui pourrait le voir affronter à nouveau Donald Trump."Je suis candidat à ma réélection", a dit le président américain de 80 ans dans un message vidéo publié sur Twitter. "Finissons le travail", a déclaré M. Biden, en insistant sur le combat toujours en cours selon lui pour la liberté et la démocratie.Sa vice-Présidente, Kamala Harris, va le rejoindre sur le même poste. Le principal handicap du démocrate, dont la cote de popularité reste médiocre, est son âge.Jamais encore les Américains n'avaient élu un président aussi âgé, jamais non plus un candidat ne leur avait demandé de lui laisser les clés de la Maison Blanche jusqu'à ses 86 ans.Le Président s'est soumis, en novembre 2021 puis en février 2023, à des bilans de santé qui ont conclu qu'il était "en bonne santé".Reste que dans un pays où l'image est tout, où un candidat se doit de déborder de vitalité, le président ne peut cacher son âge.Son allure est plus précautionneuse, son élocution parfois brouillonne et il a des moments de confusion dont l'opposition républicaine s'empare pour mettre en doute son acuité mentale.

