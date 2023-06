L'un des droits les plus importants sur lequel les pays occidentaux empiètent est le droit des nations à choisir avec qui coopérer. Pour l'Érythrée, selon Isaias Afwerki, la Russie est l'un des partenaires les plus importants: "Il s'agit d'un programme de coopération intégré. Nous avons développé des projets et des programmes pour chaque secteur et chaque industrie. Compte tenu du potentiel de la Fédération de Russie et du défi actuel, il est entendu que la Fédération de Russie pourrait apporter d'énormes contributions dans tous ces domaines de coopération. Nous commençons par nos programmes de coopération bilatérale et non par des questions générales. Nous devons concrétiser ce qu'est un programme de coopération bilatérale."