L’armée russe détruit 28 chars, dont des Leopard et des AMX-10RC, lors d’une offensive de Kiev

https://fr.sputniknews.africa/20230606/larmee-russe-detruit-28-chars-dont-des-leopard-et-des-amx-10rc-lors-dune-offensive-de-kiev-1059738925.html

Les forces armées ukrainiennes ont perdu 28 chars, dont 8 Leopard et 3 AMX-10RC, au cours d’une offensive prolongée le 5 juin sur l’axe Donetsk-Sud, a fait... 06.06.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/06/1057837324_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_6e70d55610d0afdcf5ec69894225d139.jpg

Repoussant une nouvelle attaque de l’armée ukrainienne sur l’axe de Donetsk-Sud, les troupes russes ont éliminé près d’une trentaine de chars, dont certains de production étrangère, a fait savoir le ministère russe de la Défense.Parmi ces 28 armements figurent huit chars Leopard de conception allemande et trois à roues, des AMX-10RC, de conception française. En outre, 109 autres blindés ont été anéantis.Au total, plus de 1.500 militaires ukrainiens ont été neutralisés le 5 juin dans cette zone de combat. "Poursuivant son offensive, l’ennemi a été stoppé sans qu’il n’atteigne ses objectifs", précise l’instance.Selon la Défense russe, les forces armées de Kiev ont lancé le 4 juin au matin une offensive de grande envergure dans cinq secteurs du front sur l’axe de Donetsk-Sud.Les délais de l’offensive générale ukrainienne ont été décalés à plusieurs reprises. Le 5 juin, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Anna Maliar, a rapporté que l’armée de Kiev passait à l’offensive "sur certains axes".Chars occidentauxEn mars dernier, la disponibilité de neuf pays pour transférer 150 chars Leopard à l’Ukraine a été annoncée par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. De son côté, Berlin a approuvé le transfert de 178 chars Leopard 1A5, dont leur réexportation du Danemark et des Pays-Bas.Selon la Défense ukrainienne, une soixantaine de Leopard ont déjà été livrés vers fin mai. Quant aux blindés français de reconnaissance AMX-10 RC, l’annonce de leur déploiement "sur une ligne de front" a été faite à la mi-mars par le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu.Les États-Unis ont promis 31 chars M1 Abrams, lesquels ont déjà été livrés pour l’entraînement en Allemagne. Ils pourraient être transférés à Kiev vers l’automne. Moscou a de multiples fois déclaré que toute arme livrée à Kiev devenait une cible légitime.

2023

