Coup de foudre: un avion touché par un éclair dans le ciel russe – vidéo

Un avion de la compagnie Aeroflot a été touché par la foudre en plein vol. Le coup a frappé le fuselage comme le montre une vidéo diffusée sur les réseaux... 05.06.2023, Sputnik Afrique

Le feu du ciel. Un appareil de la compagnie russe Aeroflot a été victime d’un phénomène étonnant. Faisant la liaison entre Vladivostok et Moscou, l’avion a été touché par la foudre, rapporte une source de l'industrie aéronautique à Sputnik.Des images impressionnantes ont été publiées par le portail Vostok-Media. La séquence montre un moniteur à l'intérieur de l'avion, celui-ci diffuse les images de la foudre frappant le fuselage, entre les ailes de l’aéronef.Plus de peur que de mal cependant, puisque l’avion a pu poursuivre sa route sans souci.Toutes les 1.000 heuresIl n’est cependant pas rare que les appareils subissent de telles mésaventures. Un avion est frappé par la foudre en moyenne toutes les 1.000 heures de vol, soit deux fois par an, rapporte ainsi le site de la compagnie EasyJet.La sécurité des passagers n’est généralement pas menacée. Le fuselage en métal de l’appareil agit comme une "cage de Faraday", qui protège les voyageurs des nuisances électriques et électromagnétiques. Ainsi, la foudre ne percute pas l'appareil, mais le traverse.Si les passagers restent à l’abri, l’avion lui-même peut cependant subir des dégâts. La surtension peut perturber les systèmes électriques nécessaires au contrôle de l’aéronef, rapporte Futura Sciences. Raison pour laquelle les avions sont équipés de dispositifs de protection qui déchargent toute accumulation électrique, à l’instar d’un paratonnerre.Malgré tout, les équipements de navigation peuvent parfois être endommagés. Fin janvier, un avion d’Air Madagascar avait ainsi été touché par la foudre en atterrissant à La Réunion, il avait pu se poser mais les dégâts l’avaient par la suite empêché de repartir.

russie, avion, foudre, insolite