En plein atterrissage, un avion d’Air Madagascar touché par la foudre

Air Madagascar a dû réorganiser son planning de vols domestiques en début de semaine, après qu’un de ses avions a été foudroyé dans le ciel de La Réunion... 26.01.2023, Sputnik Afrique

madagascar

la réunion

vol

avion

foudre

équipage

Effectuant son atterrissage sur le tarmac de l’aéroport Roland-Garros à La Réunion, un bimoteur ATR d’Air Madagascar a été frappé par la foudre le 21 janvier.L’avion a finalement pu se poser sans encombre, mais la foudre a eu un impact sur les équipements de navigation et repartir a été impossible. Des passagers en provenance de La Réunion ont dû embarquer sur un aéronef d’Air Austral.Annulations et retardsDans son communiqué, la compagnie aérienne a fait part de plusieurs perturbations le 23 janvier, liées "aux conditions météorologiques et à la contrainte opérationnelle engendrée par la maintenance en cours de l’avion objet de foudroiement".

