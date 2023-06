https://fr.sputniknews.africa/20230604/leswatini-remonte-les-bretelles-a-lambassadeur-americain-1059710164.html

L'Eswatini remonte les bretelles à l’ambassadeur américain

L'Eswatini remonte les bretelles à l’ambassadeur américain

L’ambassade américaine s’est faite tancée après avoir mis son grain de sel dans les affaires judiciaires de l’Eswatini. Le petit État d’Afrique australe a... 04.06.2023, Sputnik Afrique

Washington a encore fourré son nez dans les affaires des autres. L’ambassade américaine a en effet commenté une décision de justice de l’Eswatini et s’est aussitôt fait sermonner par le petit royaume africain. Le gouvernement a rappelé que le pays était souverain en matière de justice, qualifiant d’ingérence l’attitude américaine.L’Eswatini a encore souligné que ces interférences allaient à l’encontre de la Convention de Vienne de 1961, qui interdit aux diplomates de s'ingérer dans les affaires intérieures des États d'accueil ou d'accueil.Arrestation de deux opposantsCe 1er juin, l’ambassade américaine avait commenté le verdict condamnant deux anciens députés de l’opposition, Mduduzi Bacede Mabuza et Mthandeni Dube, coupables d’avoir incité à l’émeute lors de manifestations en 2021. Une décision énoncée par la Haute Cour de Mbabane après plus deux ans de procès.Pas du goût de la mission diplomatique américaine, qui s’était dite "profondément déçue par le verdict" et avait appelé l’Eswatini à "faire preuve de transparence" dans son processus judiciaire.Un comportement pas si inhabituel pour la diplomatie US, qui a pris l’habitude de commenter les décisions de justice aux quatre coins du continent africain. Début avril, Tunis avait également dû recadrer le département d’État américain, qui avait protesté contre l’arrestation des chefs d’un parti islamiste.

