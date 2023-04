https://fr.sputniknews.africa/20230406/tunis-recadre-washington-qui-proteste-contre-larrestation-de-chefs-dun-parti-islamiste-1058425016.html

Tunis recadre Washington qui proteste contre l’arrestation de chefs d’un parti islamiste

Il est hors de question qu’un pays étranger s’ingère dans les affaires intérieures de la Tunisie. C’est ainsi que la diplomate tunisienne a répondu au message... 06.04.2023, Sputnik Afrique

La Tunisie "exprime son rejet total de toute ingérence extérieure dans ses affaires intérieures et dans le fonctionnement de ses organes de justice, principe que la Tunisie tient à respecter strictement dans ses relations avec tous les pays amis", a déclaré le 5 avril le ministère tunisien des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger.Le département d’État américain a tweeté le 4 avril à propos de sa préoccupation face à l'arrestation en février et mars de plusieurs activistes politiques en Tunisie, dont certains dirigeants du parti islamo-conservateur Ennahdha.Ces personnes sont accusées de "complot contre la sûreté de l'État", selon le Président Kaïs Saïed.*Meta (Facebook/Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

