Des frappes russes de haute précision détruisent des aérodromes militaires ukrainiens

Des frappes russes de haute précision détruisent des aérodromes militaires ukrainiens

Cette nuit, les forces aériennes russes ont porté avec succès de nouvelles frappes de haute précision contre plusieurs cibles ukrainiennes. Nombre de munitions... 04.06.2023, Sputnik Afrique

Dans la nuit du 3 au 4 juin, les Forces armées russes ont porté une frappe groupée à l’aide d’armes aériennes de haute précision à longue portée contre des aérodromes militaires en Ukraine. La Défense russe a indiqué que toutes les cibles ont été atteintes.Ainsi, des postes de commandement, des postes radar, ainsi que du matériel aéronautique ukrainien et des stocks d'armes et de munitions ont été anéantis.En outre, en ces dernières 24h, près de la ville de Dniepropetrovsk, un atelier d'assemblage de drones ukrainiens a été mis hors service par des armes au sol de haute précision.Les forces russes ont supprimé des postes de commandement et d'observation en République populaire de Donetsk (RPD). Les systèmes de défense aérienne ont intercepté deux missiles de croisière Storm Shadow, deux missiles tactiques Totchka-U et 14 de lance-roquettes multiples HIMARS et Ouragan.Au total, 21 drones ukrainiens ont été abattus. Les forces de Kiev ont perdu près de 600 militaires.Destructions axe par axe:En ces 24h, les pertes de Kiev se comptent à deux véhicules de combat blindés, deux pick-up, un lance-roquettes multiple Grad, deux systèmes d'artillerie M777 de fabrication américaine, ainsi que des obusiers D-20 et D-30.

