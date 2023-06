https://fr.sputniknews.africa/20230604/cinq-pays-africains-de-plus-beneficieront-du-programme-de-soutien-alimentaire-de-la-banque-mondiale-1059711416.html

Cinq pays africains de plus bénéficieront du programme de soutien alimentaire de la Banque mondiale

Soucieuse d'offrir des solutions à long terme, la Banque mondiale a étendu son programme de soutien alimentaire à cinq nouveaux pays d’Afrique de l’Est et du... 04.06.2023, Sputnik Afrique

La Banque mondiale a décidé d’élargir son soutien à la sécurité alimentaire et à la résilience des systèmes alimentaires à cinq nouveaux pays en Afrique de l’Est et australe, où plus de 70 millions de personnes sont confrontées à l’insécurité alimentaire, allant des épidémies à l’instabilité politique.L’aide sera octroyée à 2,8 millions de personnes supplémentaires, selon un communiqué de l’institution financière internationale.Ainsi, un financement de 903 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA) a été approuvé par le Conseil des administrateurs du Groupe de la Banque mondiale.Les bénéficiaires de l’aide seront les Comores (40 millions de dollars), le Kenya (150 millions de dollars), le Malawi (250 millions de dollars), la Somalie (150 millions de dollars), la Tanzanie (300 millions de dollars), ainsi que la Commission de l’Union africaine (13 millions de dollars).Besoin des investissements proactifsVictoria Kwakwa, vice-présidente de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Est et australe, a expliqué cette démarche par "la demande constante de solutions à long terme offertes par le Programme de résilience des systèmes alimentaires".

