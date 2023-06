https://fr.sputniknews.africa/20230603/su-27-mi-8-munitions-etrangeres-ce-que-lukraine-a-perdu-en-24h-1059693080.html

Su-27, Mi-8, munitions étrangères: ce que l’Ukraine a perdu en 24h

Les combats n’ont pas cessé pendant ces dernières 24h sur l’axe de Donetsk, les plus intenses ayant marqué les directions de Maryinka et d’Avdeïevka, selon le... 03.06.2023, Sputnik Afrique

Durant ces dernières 24h, les forces russes ont détruit un campement d’une formation nationaliste ukrainienne et un point d’observation des forces de Kiev. En outre, l’aviation russe a abattu un Su-27, un hélicoptère Mi-8, alors que la défense antiaérienne a intercepté deux missiles de croisière Storm Shadow, sept projectiles de HIMARS.Les forces ukrainiennes ont perdu plus de 580 militaires, dont le plus grand nombre sur l’axe de Donetsk. Dans cette zone, les combats les plus intenses sont menés par l’unité spéciale Akhmat dans la direction tactique de Maryinka et par les unités du 1er corps d’armée dans la zone d’Avdeïevka en république populaire de Donetsk (RPD).En ces dernières 24h, les forces russes ont détruit un char, un véhicule de personnel, huit autres véhicules, des obusier Msta-B et D-30, ainsi qu’un canon automoteur Gvozdika. Un stock de munitions a également été anéantie.Destructions axe par axe:

