Pour le Kremlin, la France "est de fait un participant actif" au conflit en Ukraine

La France est de fait engagée dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine et il est douteux qu’elle puisse être considérée comme un État neutre, à même... 03.06.2023, Sputnik Afrique

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a remis en question la neutralité de la France eu égard au conflit ukrainien, en lien avec la possible tenue à Paris d’un sommet pour la paix en Ukraine.Engagement à soutenir l’UkraineL’organisation d’un sommet pour la paix en Ukraine a été évoquée par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky lors de leur entretien par téléphone du 15 avril.Le communiqué de l’Élysée sur leur conversation ne laisse d’ailleurs pas de doutes quant à la partie soutenue dans le conflit ukrainien par M.Macron.Le Wall Street Journal avait précédemment annoncé que des propositions similaires sur un sommet sur l’Ukraine avaient été faites par le Danemark et la Suède.

