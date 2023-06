"Guerre déclarée par l’Otan, menée par Washington": le Président érythréen sur l’Ukraine

Suite à sa visite à Moscou, où il s’est entretenu avec Vladimir Poutine, le Président érythréen a couvert un large éventail de questions dans une interview exclusive accordée à Sputnik Afrique. D’après Isaias Afwerki, un ordre mondial basé sur l'endiguement américain des États capables de concurrencer avec eux n'est bénéfique pour personne.En effet, ce pays a été l'un des États à voter contre une résolution des Nations unies le 2 mars 2022, condamnant l'opération spéciale de Moscou en Ukraine. Un an plus tard, l'Érythrée a en outre voté contre une résolution de l'Onu exigeant que la Russie cesse immédiatement les hostilités.Les échos de la guerre froideLe chef de l’État érythréen a d’ailleurs jugé que la politique américaine d'endiguement visait Moscou depuis 30 ans. Ce, depuis la fin de la guerre froide, quand l'idée est venue de "contrôler tout et chaque personne, influencer le monde, diviser le monde en zones d'influence".Selon le Président Afwerki, l’époque de la guerre froide a joué son rôle:Et de souligner que la crise actuelle a dépassé la dimension régionale pour devenir une préoccupation aux proportions mondiales.

L'Érythrée s'oppose à "l'hégémonie" des États-Unis et de l’Otan et à la "guerre menée par Washington" contre la Russie depuis une trentaine d’années, a indiqué auprès de Sputnik Afrique le Président érythréen. Selon lui, cette politique s’inspire de la guerre froide et sous-entend "contrôler tout" et "diviser le monde en zones d'influence".