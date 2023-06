https://fr.sputniknews.africa/20230602/un-acte-de-sabotage-barbare-sur-une-voie-ferree-en-algerie---video-1059668258.html

Un acte de sabotage "barbare" sur une voie ferrée en Algérie - vidéo

Un acte de sabotage "barbare" sur une voie ferrée en Algérie - vidéo

Des câbles de signalisation d’installations ferroviaires de la région d’Alger ont été coupés dans la nuit du mercredi 31 mai au jeudi 1er juin. La SNTF dénonce... 02.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-02T14:24+0200

2023-06-02T14:24+0200

2023-06-02T14:24+0200

international

maghreb

algérie

sabotage

vandalisme

chemin de fer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104262/19/1042621969_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_08722b6518c1cdaf554ab54f2ea6d926.jpg

La Société nationale algérienne des transports ferroviaires (SNTF) a fait état d’un acte de vandalisme "barbare" ayant de graves conséquences sur le trafic ferroviaire et la sécurité des voyageurs, perpétré dans la nuit de mercredi à jeudi.Selon la SNTF, le sabotage a visé des câbles de signalisation au point kilométrique 26+400 près de la gare de Birtouta dans l’ouest d’Alger.Selon l’autorité, ce genre de sabotage comporte des risques pour la vie des personnes et "affecte négativement la qualité et la continuité du service".La coupure des câbles de signalisation désactive le fonctionnement des signaux lumineux et nécessite de revenir au mode traditionnel, ce qui entraîne le retard des trains et des perturbations pour les voyageurs.La SNTF a promis de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires "pour trouver et poursuivre les auteurs de ce sabotage".En Algérie, les actes de vandalisme sur les réseaux ferroviaires se chiffrent à des sommes colossales.Tebboune demande de durcir les peinesEn décembre 2022, le chef du département d’études et de suivi de la Société nationale de transport ferroviaire, Mohamed Ali, avait fait savoir qu’en 2021 les pertes causées par ce genre d’actes s’étaient élevées à 1,87 milliard de dinars (13,72 millions de dollars).Il a ajouté que pour se prémunir contre cela, la SNTF avait commencé à installer des caméras de surveillance au niveau des gares ferroviaires pour pouvoir identifier les coupables.Selon TSA, dimanche le Président Abdelmadjid Tebboune a demandé au gouvernement de "durcir les peines contre toute personne ou bande organisée visant les infrastructures de base, notamment les réseaux de vol et de sabotage de câbles en cuivre, phénomène de plus en plus répandu, contre lequel il faut lutter."

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, maghreb, algérie, sabotage, vandalisme, chemin de fer