En Algérie, la célèbre statue "nue" de nouveau vandalisée – images

En Algérie, la célèbre statue "nue" de nouveau vandalisée – images

La statue emblématique d'une fontaine de Sétif, en Algérie, représentant une femme nue, a encore été dégradée. Un jeune homme en état d’ébriété a notamment... 08.12.2022, Sputnik Afrique

Installée dans le centre-ville de Sétif, en Algérie, la Fontaine d’Ain El Fouara (littéralement Fontaine de la source jaillissante) se retrouve de nouveau à la Une: la célèbre statue d’une femme nue qui l’orne a été encore une fois l’objet d’un acte de vandalisme.La semaine dernière, un jeune homme alcoolisé a escaladé le monument pour le démolir. D’après les informations de la chaîne de télévision arabe Ennahar TV, il est parvenu à en casser les seins et la main gauche.Deux actes de dégradationLe vandale a été arrêté par un policier en civil et un passant. Il a été placé en garde à vue.La sculpture a déjà été victime de deux attaques à la dynamite, en 1997 et en 2006, et vandalisée en 2017 et 2018.

