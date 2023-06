https://fr.sputniknews.africa/20230602/loccident-craint-que-lemergence-des-brics-ne-precipite-la-fin-de-son-regne-financier-1059676547.html

L’Occident craint que l’émergence des BRICS ne précipite la fin de son règne financier

L’Occident craint que l’émergence des BRICS ne précipite la fin de son règne financier

Le ministre russe des Affaires étrangères s’est rendu en Afrique du Sud, après un passage au Kenya au Burundi et au Mozambique, pour assister à une réunion avec ses homologues des BRICS. Des visites qui attestent des bonnes relations entre la Russie et le continent africain, mais qui témoignent aussi des efforts menés pour faire émerger un monde multipolaire, comme l’explique à Sputnik le politologue Guy Mettan, député au Grand Conseil de Genève.Un nouveau modèle géopolitique redouté par les puissances occidentales, car il pourrait mettre à mal leur hégémonie économique, souligne-t-il.Le député genevois souligne d’ailleurs que de nombreux pays africains ont commencé à jouer leur propre partition, depuis que Moscou a "dit stop à l’ingérence des États-Unis et du monde occidental" sur le dossier ukrainien. Bamako a notamment haussé le ton face à Paris, précipitant le retrait des forces françaises au Mali, rappelle l’expert. Alors que le Président congolais Félix Tshisekedi a multiplié les piques envers son homologue français Emmanuel Macron.Secouer le joug du dollarUn phénomène de dédollarisation s’est ainsi mis en place, porté par les pays émergents. Il passe par exemple par l’usage de devises locales pour commercer. La Chine et l’Inde tentent notamment d’internationaliser le yuan et la roupie, en proposant des partenariats à plusieurs États africains.Une logique similaire est à l’œuvre au sein des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), qui planche pour leur part sur une monnaie commune. Celle-ci pourrait être basée sur "l’alliance des cinq R (rouble, roupie, renminbi, round, réal brésilien), ou bien adossée aux ressources naturelles comme le pétrole, explique Guy Mettan qui souligne qu’un tel projet donnerait "une confiance et une dynamique énorme" au groupe des cinq.Le 1er juin, les ministres des Affaires étrangères des BRICS s’étaient rencontrés au Cap. Ils avaient notamment évoqué l’élargissement du groupe à plusieurs pays émergents ayant formulé une demande d’adhésion. Les partenariats avec le continent africain pour tendre vers "une croissance inclusive" ont aussi été au centre des discussions.

