Le dirigeant de la Ligue arabe dévoile les risques d’une guerre froide entre la Chine et les USA

La nouvelle guerre froide qui se profile entre la Chine et les États-Unis risque de glisser vers une guerre mondiale, et pis encore, nucléaire, selon le... 02.06.2023, Sputnik Afrique

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision égyptienne eXtra news, le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit s’est exprimé sur les risques auxquels le monde est exposé en lien avec l’aggravation des relations entre la Russie et l’Otan et les signes de guerre froide entre les États-Unis et la Chine.Risque d’une guerre nucléaireSelon lui, la situation internationale est devenue extrêmement dangereuse suite à "l’aggravation des rapports entre une puissances nucléaires, à savoir la Russie et l’Otan". Le danger réside dans le fait que la deuxième guerre froide peut dégénérer en une guerre mondiale et, "pis encore, en une guerre nucléaire".M.Aboul Gheit se dit convaincu que tous les pays arabes suivent les développements de la situation internationale qui "ne sera pas calme dans un proche avenir".Les États arabes "pourraient s’unir sur la base d’une seule idée, à savoir ne s’ingérer dans aucun conflit international", ce qui est contraire à leurs intérêts.Une position sur le conflit en UkraineLe dirigeant de la Ligue arabe signale qu’en 2022 et 2023 ses pays membres ont réussi à adopter une position commune à l’égard du conflit entre l’Ukraine et la Russie.Cette position neutre n’a pas empêché Volodymyr Zelensky de leur adresser des reproches.Lors de sa prise de parole au 32e sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite, le Président ukrainien a accusé certains pays de la région de "fermer les yeux" sur l’invasion russe.

