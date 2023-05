https://fr.sputniknews.africa/20230520/ligue-arabe-ce-quil-faut-retenir-du-recent-sommet-de-djeddah---1059373486.html

Ligue arabe: ce qu’il faut retenir du récent sommet de Djeddah

Ligue arabe: ce qu’il faut retenir du récent sommet de Djeddah

Le sommet de la Ligue arabe s'est achevé vendredi 19 mai en Arabie saoudite par l'adoption de la déclaration de Djeddah. Les dirigeants arabes ont réaffirmé la...

Les États membres de la Ligue arabe se sont réunis vendredi 19 mai dans la ville côtière saoudienne de Djeddah pour un sommet historique auquel ont participé, pour la première fois depuis plus de dix ans, des représentants des 22 pays membres.Les membres ont adopté la déclaration de Djeddah dans laquelle ils ont rejeté toute ingérence dans les affaires intérieures des pays arabes et tout soutien aux groupes armés et aux milices non autorisés et illégitimes.Le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe a été jugé favorable pour la stabilisation et la réunification du pays. Le document a signalé que l'assistance apportée par les États membres "aiderait la Syrie à résoudre sa crise" et à redevenir un membre actif du monde arabe.Les participants ont examiné plusieurs dossiers, notamment les tensions entre Israël et la Palestine, le conflit au Soudan, le processus de paix au Yémen, l'instabilité en Libye et la situation politique au Liban."Centralité de la cause palestinienne"En ce qui concerne le conflit entre Israël et la Palestine, ils ont réaffirmé "la centralité de la cause palestinienne" pour les pays arabes, présentée comme l'un des principaux facteurs de stabilité dans la région. Toutes les pratiques et violations matérielles et humaines infligées aux Palestiniens ont été condamnées.Appels au règlement négocié des conflitsLa déclaration a appelé les parties belligérantes au Soudan à revenir à la table des négociations et à protéger les civils.En ce qui concerne la situation au Liban, la déclaration a exhorté "toutes les factions libanaises" à élire un Président et à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour sortir le Liban de la crise économique actuelle.Elle a également soutenu tous les efforts internationaux et régionaux visant trouver une solution politique à la crise au Yémen.

