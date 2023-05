https://fr.sputniknews.africa/20230520/riyad-explique-pourquoi-il-a-invite-zelensky-au-sommet-de-la-ligue-arabe-1059363743.html

Riyad explique pourquoi il a invité Zelensky au sommet de la Ligue arabe

L'Arabie saoudite, qui a accueilli vendredi le sommet de la Ligue arabe, a choisi d'y inviter le Président ukrainien. Selon le chef de la diplomatie... 20.05.2023, Sputnik Afrique

Volodymyr Zelensky a été invité au sommet de la Ligue arabe parce que les leaders de la région cherchent à régler la crise ukrainienne et avoir des relations avec Moscou et Kiev, a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhane Al Saoud, lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet.Le sommet a eu lieu le vendredi 19 mai à Djeddah, en Arabie saoudite. Le Président syrien Bachar el-Assad y a participé pour la première fois en 12 ans. Suspendue du groupe régional depuis 2011, à la suite de la répression des manifestations qui ont abouti à une guerre civile, la Syrie y a été réintégrée début mai.Neutralité confirméeSelon lui, tous les pays arabes sont d'avis que la crise ukrainienne ne peut être résolue que par la voie du dialogue entre les principales parties au conflit. D'où la nécessité de les entendre toutes.L'Arabie saoudite cherche à conserver ses relations tant avec la Russie qu'avec l'Ukraine, a-t-il souligné.En 2022, la Ligue arabe a créé un groupe de contact comprenant les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de l'Algérie, de l'Irak, de la Jordanie, des Émirats arabes unis, du Soudan et le secrétaire général de l'organisation régionale. Les diplomates arabes ont plus d'une fois déclaré leur neutralité face à la crise en Ukraine.

