Moscou attache beaucoup d’importance aux rapports avec le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

La Russie accorde une grande importance aux relations amicales avec les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, selon le message de salutation de Vladimir... 19.05.2023

Dans son message de salutation adressé au sommet de la Ligue arabe, Vladimir Poutine a affirmé l'importance pour la Russie de l’essor des rapports d’amitié avec les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.Le Président russe a indiqué que la Russie continuerait à soutenir les efforts visant un règlement négocié des crises au Soudan, au Yémen, en Libye et en Syrie sur la base du respect de la souveraineté et du droit international.Une coopération dans l'intérêt communIl a ajouté que Moscou ne cesserait pas d’apporter toute sa contribution possible "au règlement du conflit israélo-palestinien sur la base des approches prévues par des décisions appropriées de l’Onu, ainsi que par l’Initiative de paix arabe dont l’auteur est l’Arabie saoudite, le pays hôte de ce sommet de la Ligue arabe".Vladimir Poutine a exprimé l’espoir que l’extension de la coopération entre la Russie et les pays arabes répondrait pleinement "à nos intérêts communs".Pour conclure, il a souhaité aux participants du sommet "plein succès et le meilleur".Le sommet de la Ligue arabe a débuté ce vendredi à Djeddah en Arabie saoudite. Ses sujets majeurs sont le retour de la Syrie au sein de la Ligue, ainsi que le règlement au Yémen, en Libye et en Syrie. La récente escalade entre des groupes radicaux de la bande de Gaza et Israël s'invite aussi à l'ordre du jour. Les dirigeants des pays arabes discuteront également du renforcement des liens économiques et de la coordination des efforts dans la lutte contre le terrorisme.

