Le Burkina Faso mobilise des militaires et des supplétifs dans la production agricole

Le Burkina Faso mobilise des militaires et des supplétifs dans la production agricole

02.06.2023

Mercredi 31 mai, le Burkina Faso a adopté une initiative présidentielle pour la production agricole 2023/24.D’un coût de plus de 22 milliards de FCFA (35 millions de dollars), elle permettra de produire environ 190.000 tonnes de céréales et légumes sur à peu près 11.000 hectares.Selon son porte-parole, Jean-Emmanuel Ouédraogo, à travers cette initiative le chef de l’État a voulu "impliquer les forces combattantes dans la production agricole afin qu’on ait les capacités d’assurer la sécurité d’un certain nombre de sites pour la production".La contribution des détenus envisagéeL’initiative qui va mobiliser plus de 1.000 militaires, plus de 2.000 volontaires pour la défense de la patrie et plus de 4.000 personnes déplacées internes, comprend trois composantes.La première est l’initiative d’urgence pour l’intensification de la riziculture qui va concerner 4.000 hectares.La deuxième est le Programme alimentaire militaire du Burkina qui va mobiliser 3.500 hectares. La composante numéro trois correspond à la production de défense de la patrie contre l’insécurité alimentaire (PDPIA), sur 3.500 hectares.

