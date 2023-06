https://fr.sputniknews.africa/20230601/un-ecrivain-franco-marocain-juge-macron-responsable-de-la-brouille-entre-paris-et-rabat-1059657966.html

Un écrivain franco-marocain juge Macron responsable de la brouille entre Paris et Rabat

Emmanuel Macron a commis une erreur stratégique démontrant un manque de respect au roi marocain Mohammed VI: tel est l’avis de l’écrivain français d’origine... 01.06.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/06/1045562791_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_4c85ca68fb87d527de6bbfac6d71e053.jpg

Le Président français est personnellement responsable de la crise diplomatique entre la France et le Maroc en raison de son comportement "très maladroit" à l’égard du roi Mohammed VI, a déclaré le 31 mai Tahar Ben Jelloun -écrivain, peintre et poète franco-marocain- à la chaîne française i24NEWS.Le froid entre la France et le Royaume du Maroc remonte à l’affaire des écoutes de Pegasus, du nom d’un logiciel développé en Israël, soupçonnant Rabat d’avoir espionné le Président Macron et les membres de son gouvernement. C’est à cette occasion qu’a eu lieu cette "maladresse" lors d’une conversation entre les deux dirigeants, selon Ben Jelloun.Par cet acte, Macron a supprimé des mécanismes et contacts mis en place à l’époque des Présidents français Jacques Chirac, François Mitterrand et Nicolas Sarkozy, selon l’écrivain. Ceux-ci permettaient "d’arrondir éventuellement les angles ou dissiper les malentendus", tandis qu’aujourd’hui, le fossé est très grand entre les deux chefs d’État, estime-t-il.Les services secrets marocains avaient été accusés en 2021 d’avoir utilisé le logiciel israélien Pegasus pour espionner certaines personnalités, dont le Président français Emmanuel Macron.Le 19 janvier dernier, le roi du Maroc a rappelé son ambassadeur en France, Mohamed Benchaâboun, sans désigner de successeur.

international, france, maroc, roi mohammed vi du maroc, emmanuel macron, relations diplomatiques, maghreb, affaire d'espionnage pegasus, rabat, paris