Moscou s’apprête à dénoncer l’accord sur la mer d’Azov avec Kiev: le Kremlin commente

La Douma (chambre basse du parlement russe) a adopté une loi sur la dénonciation de l’accord avec l’Ukraine sur la coopération dans la mer d’Azov. Selon le... 01.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-01T19:06+0200

La mer d’Azov est devenue une mer intérieure de la Russie et a donc changé de statut juridique, a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe commentant la dénonciation par la Douma (chambre basse du parlement russe) de l'accord avec l'Ukraine sur la mer d’Azov.Dénonciation de l’accord sur la mer d’AzovPlus tôt dans la journée, les parlementaires russes ont adopté une loi sur la dénonciation de l’accord russo-ukrainien sur la mer d’Azov et du détroit de Kertch proposé par le Président Poutine. Vladimir Poutine avait soumis au parlement le projet de loi sur la dénonciation du Traité sur la mer d’Azov et le détroit de Kertch le 24 mai.Pour rappel, l’Ukraine avait déjà dénoncé ce traité de 2003 en mars dernier.

