Prêt à dénoncer le Traité FCE, Moscou parle des conséquences de sa décision pour l’Europe

Le retrait russe du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (FCE) ne pourra pas détériorer la situation sécuritaire sur le continent européen, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov au journal Parlamentskaïa Gazeta.Le Traité FCE, qui ne reflète plus la situation sur la scène internationale, est contraire aux intérêts russes, mais l’Occident refuse de le reconnaître, selon lui.Après le retrait de Moscou "ceux qui espèrent encore ramener la Russie dans le cadre du FCE, se débarrasseront de toutes illusions", a noté le diplomate.Une situation paradoxaleCes dernières années, une situation paradoxale s’est créée autour du Traité, selon M.Riabkov. La version initiale de ce document signée à Paris en 1990 n’étant pas valide, sa nouvelle version adaptée de 1999 n’a pas pu entrer en vigueur à cause des Etats-Unis et d’autres pays de l’Otan qui réclament des concessions de la part de Russie.Après avoir suspendu sa participation au Traité en 2007 au lieu de le dénoncer, la Russie a "laissé une porte ouverte pour pouvoir restituer un régime viable de contrôle des forces conventionnelles". Elle souhaitait que la version adaptée du Traité soit ratifiée et respectée par tous les pays membres de l'Otan. Seuls quatre signataires -Biélorussie, Kazakhstan, Russie et Ukraine- avaient ratifié la version adaptée du Traité.Les récents évènements - l’adhésion de la Finlande à l’Alliance et le dépôt de candidature par la Suède, rendent impossible la participation de la Russie à ce traité.La Russie sur le point de dénoncer le Traité FCELe 10 mai, Vladimir Poutine a chargé le parlement d’examiner la dénonciation du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (FCE). M.Riabkov a été nommé représentant officiel du Président lors de l'examen de cette décision par les deux chambres de parlement.La Douma (chambre basse du parlement russe) examinera le projet de loi approprié le 16 mai.

