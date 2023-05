https://fr.sputniknews.africa/20230510/moscou-denoncera-le-traite-sur-les-forces-armees-conventionnelles-en-europe-1059154966.html

Moscou dénoncera le Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe

Moscou dénoncera le Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe

Les deux chambres du Parlement russe devront approuver la dénonciation du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (FCE). Signé en 1990, à... 10.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-10T11:08+0200

2023-05-10T11:08+0200

2023-05-10T11:33+0200

traité sur les forces armées conventionnelles en europe (fce)

russie

armes

dénonciation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/04/1059032428_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_cbf838982c148524a6611a693af7bcbd.jpg

Le Parlement russe va examiner la dénonciation du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (FCE), en vertu d'un ordre de Vladimir Poutine.Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov a été nommé représentant officiel du Président lors de l'examen de cette décision par les deux chambres de Parlement.Le traité FCELe FCE a été signé à Paris en 1990 entre 34 représentants des États de l'OTAN et du pacte de Varsovie. Vu comme marquant la fin de la guerre froide, il fixe un niveau d'armements et d’équipements conventionnels limités par le Traité, que les États parties peuvent déployer dans sa zone d'application. En novembre 1999, une version adaptée a été signée lors du sommet de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Istanbul. Elle n’instaurait plus des objectifs par blocs militaires, mais par pays. Seuls quatre ont à ce jour ratifié le Traité adapté: la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ukraine. En 2007, Moscou a suspendu son application en demandant que la version adaptée soit ratifiée par tous les pays membres de l'OTAN.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

traité sur les forces armées conventionnelles en europe (fce), russie, armes, dénonciation