Il vend tout et parcourt l’Algérie en portant son enfant malade dans ses bras - photos

Portant dans ses bras son fils souffrant d’une maladie cérébrale rare, cet Algérien a emprunté plusieurs bus de Djelfa à Alger pour l’emmener dans un hôpital... 01.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-01T18:31+0200

2023-06-01T18:31+0200

2023-06-01T18:33+0200

algérie

maghreb

enfants

maladies

paralysie

alger

hôpital

santé

Le père chômeur d’un garçon paralysé a dû parcourir des centaines de kilomètres en bus pour l’amener à un hôpital d’Alger. Une histoire qui a ému nombre de ses concitoyens qui ont trouvé des fonds afin que l’enfant soit totalement pris en charge, écrit Algérie 360.Immobilisé depuis plus d’un an, son fils souffre d’une pathologie cérébrale rare. Comme aucun traitement n’était disponible dans sa région, à Djelfa, son père a décidé de l’emmener jusqu’à la capitale.Portant son fils dans ses bras, Benjeddou Abdelhafid a changé plusieurs fois de bus lors de son trajet. Le petit garçon a été admis à l’établissement hospitalier spécialisé en maladies infectieuses El Hadi Flici.Il a dû tout vendreDans une situation financière précaire, le père a vendu tout ce qu’il possédait pour payer le traitement et les frais d’hospitalisation.Par chance, son histoire a attiré l’attention sur les réseaux sociaux. De nombreux bienfaiteurs ont souhaité financer toutes les dépenses liées aux soins. Le traitement devrait commencer dès lundi prochain après le diagnostic.

algérie

maghreb

alger

2023

