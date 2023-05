https://fr.sputniknews.africa/20230531/lavrov-recadre-lambassadeur-us-en-afrique-du-sud-au-sujet-des-accusations-de-livraisons-darmes-1059619787.html

Lavrov recadre l’ambassadeur US en Afrique du Sud au sujet des accusations de livraisons d’armes

Lavrov recadre l’ambassadeur US en Afrique du Sud au sujet des accusations de livraisons d’armes

L’ambassadeur US à Pretoria "doit connaître sa place et ne pas se mêler des affaires des autres", annonce M.Lavrov en réponse aux accusations portées contre... 31.05.2023, Sputnik Afrique

Le chef de la diplomatie russe a conseillé à l’ambassadeur américain en Afrique du Sud, qui avait accusé Pretoria de fournir des armes à Moscou, de s’occuper de ses affaires.La Russie n’enfreint pas les normes internationales, tandis que les pays occidentaux le font constamment "en remplissant l’Ukraine avec un grand nombre d’armes modernes, de longue portée et non sécurisées aussi pour ceux qui les emploient", a-t-il souligné.Et d’ajouter que les deux pays sont "des États souverains qui construisent leurs relations bilatérales en pleine conformité avec les normes et les principes du droit international".Le 11 mai, l’ambassadeur des États-Unis; Reuben Brigety, avait déclaré que l’Afrique du Sud avait livré des armes à un navire russe qui avait était présent sur la base navale de Simon's Town du 6 au 8 décembre 2022.La présidence sud-africaine a immédiatement rejeté ces allégations. Le diplomate américaine avait plus tard présenté ses excuses.

