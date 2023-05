https://fr.sputniknews.africa/20230531/la-lutte-de-la-rpd-contre-limperialisme-ressemble-a-celle-des-gilets-jaunes-1059616023.html

"La lutte de la RPD contre l’impérialisme ressemble à celle des Gilets jaunes"

Un Français, présent pour l’instant dans le Donbass, compare le combat de la République populaire de Donetsk contre l’impérialisme aux manifestations du... 31.05.2023, Sputnik Afrique

La lutte de la République populaire de Donetsk (RPD) contre l’impérialisme mondialiste ressemble à celle des Gilets jaunes en France contre un gouvernement non soutenu par le peuple. C’est ce qu’a déclaré à Sputnik Xavier Moreau, fondateur du Centre d’analyses politico-stratégiques Stratpol, présent actuellement dans le Donbass.L’interlocuteur a admis auprès de l’agence que dans son pays d'origine, il avait essayé de diffuser la vérité sur ce qui se passait en Ukraine, mais que cela avait entraîné le blocage de ses chaînes publiques et de ses comptes bancaires.Un mouvement françaisLe mouvement des Gilets jaunes en France est apparu en novembre 2018. La cause initiale de leurs manifestations était l'intention du Président Emmanuel Macron d'augmenter les taxes sur les carburants et les prix de l'essence. Les protestations de grande ampleur se sont accompagnées d'émeutes et d'affrontements avec les forces de l’ordre.Par la suite, un large éventail de questions sociales et économiques a été ajouté aux revendications des manifestants.Au cours des quatre années passées après son lancement, le mouvement a connu des flambées et des baisses d’activité.

