Général Delawarde: «La Russie ne demande qu’une chose depuis longtemps, c’est vivre en sécurité»

L’interlocuteur de L’Afrique en marche indique que cette guerre par procuration que l’Occident mène en Ukraine contre la Russie ne reflète pas "la position de tous les habitants des États-Unis et de toutes les population de l’Europe". Celle-ci serait suscitée par les néoconservateurs américains qui "veulent garder l’hégémonie mondiale et qui font tout pour essayer de parvenir à leur fins". "C’est une guerre beaucoup plus globale entre, d’un côté, les pays eurasiatiques, autour de la Russie et de la Chine et des BRICS d’une manière plus générale, qui veulent un monde plus juste et multipolaire, et les États-Unis et de l’Otan, de l’autre", affirme Dominique Delawarde. En Ukraine, l’Occident "a entrepris un bras de fer qu’on est assurés de perdre parce qu’il est existentiel pour la Russie", conclut-il.