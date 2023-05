https://fr.sputniknews.africa/20230530/pourquoi-la-carte-chinoise-unionpay-devient-elle-plus-attractive-que-la-visa-1059597803.html

Pourquoi la carte chinoise UnionPay devient-elle plus attractive que la Visa?

L’effet attractif des cartes de paiement chinoises UnionPay, qui ont pour la première fois dépassé leur rival américain Visa, s’explique par la hausse des... 30.05.2023, Sputnik Afrique

Les cartes de paiement UnionPay sont devenues les leaders du marché des cartes de débit, selon les statistiques du Nilson Report. En 2022, le système chinois a pour la première fois dépassé l’américain Visa en termes de volumes de transactions.Ainsi, lancé en 2002, le système de paiement chinois englobe 40,03% du marché, tandis que Visa compte pour 38,78%. Le volume des transactions sur les cartes Visa en 2022 était de 14.109 milliards de dollars, tandis qu’UnionPay a englobé 16.227 milliards de dollars, un record pour le système chinois.Les raisonsPlusieurs raisons peuvent expliquer la popularité croissante des cartes UnionPay. Ce système a le monopole du traitement des transactions en yuans.De plus, certains pays voisins se tournent vers les règlements en yuan lorsqu'ils commercent avec la Chine.Ensuite, la hausse des exportations chinoises vers les pays de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), où les règlements mutuels sont effectués en yuans, joue également un rôle, avance auprès de Sputnik Jia Jinjing, chercheur principal de l’Institut Chongyang d'études financières auprès de l’Université Renmin de Chine. Il rappelle que la hausse reflète principalement l'augmentation du nombre de personnes utilisant les cartes UnionPay.Résistance aux sanctions occidentales unilatéralesUn point important est que l'utilisation des cartes UnionPay aide efficacement les entreprises ou les particuliers d'autres pays à résister aux sanctions occidentales unilatérales, même si elle ne peut pas résoudre complètement le problème de la déconnexion au système mondial SWIFT, lance-t-il.L'expansion de la géographie d'utilisation d'UnionPay a également joué un rôle important. Le système de paiement chinois pénètre activement dans des régions où le rôle de Visa et Mastercard dans le système bancaire est faible. Par exemple, au Myanmar, au Cambodge, à Bahreïn et à Madagascar. Ainsi, UnionPay opère désormais dans plus de 180 pays et le nombre total de cartes UnionPay émises en dehors de la Chine continentale dépasse les 200 millions.

