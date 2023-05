https://fr.sputniknews.africa/20230527/pas-de-dollar-pas-de-soucis-le-yuan-gagne-du-terrain-en-russie-1059512589.html

Pas de dollar, pas de soucis: le yuan gagne du terrain en Russie

Le yuan chinois est devenu un acteur majeur du commerce extérieur de la Russie. Sa part dans les règlements transfrontaliers du pays devrait décupler, a... 27.05.2023, Sputnik Afrique

La part du yuan dans le commerce extérieur russe est passée de 2% à 18% et dans les paiements des importations de 5% à 27% au cours de l'année écoulée, a déclaré le banquier russe, s'exprimant lors du Forum d'affaires russo-chinois à Shanghai.Il a souligné l'intérêt "significatif" pour les monnaies nationales, et pour le yuan en particulier, parmi les clients de sa banque.Gref a qualifié le projet d'infrastructures et d'investissements "Nouvelle route de la soie" de Pékin de modèle important pour le développement des infrastructures mondiales. Il a ajouté que Sberbank, en tant que prêteur d'importance systémique dans l'économie russe, serait disposé à participer au projet.Dédollarisation du commerceLes deux tiers des échanges commerciaux actuels entre la Russie et la Chine se font dans les monnaies nationales, le yuan et le rouble, selon la Banque de Russie.Les dernières données commerciales montrent que la quasi-totalité des achats chinois de pétrole brut, de gaz, de charbon et de certains métaux russes sont désormais réglés en yuan.L’abandon du dollar américain et de l'euro dans le commerce international s'est accéléré dans le contexte des sanctions radicales imposées par les pays occidentaux contre la Russie, important producteur et exportateur mondial d'énergie.Le yuan a dépassé le dollar pour devenir la devise la plus utilisée dans les transactions transfrontalières de la Chine en mars, selon des calculs basés sur les données du State Administration of Foreign Exchange.

