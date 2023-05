https://fr.sputniknews.africa/20230529/les-casques-bleus-onusiens-en-afrique-un-echec-de-toute-lorganisation-pour-un-expert-beninois-1059577759.html

À l’occasion de la Journée des forces de maintien de la paix de l’Onu, Souleyman Amzat, consultant en problématique du terrorisme, dresse pour Sputnik Afrique... 29.05.2023, Sputnik Afrique

Les Casques bleus onusiens en Afrique: «un échec de toute l’organisation», pour un expert béninois À l’occasion de la Journée des forces de maintien de la paix de l’Onu, Souleyman Amzat, consultant en problématique du terrorisme, dresse pour Sputnik Afrique le bilan des activités des Casques bleus. Selon lui, Il est tout à fait naturel que les pays africains choisissent de se tourner vers la Russie pour résoudre leurs problèmes sécuritaires.

En ce qui concerne le maintien de la paix, l’Onu "n’a pas atteint les objectifs qu'elle s'est fixée elle même. Elle est décriée aussi bien en Afrique que par le monde entier", estime Souleyman Amzat, consultant International en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité.Retrouvez également dans ce numéro:- Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, sur le scepticisme occidental à l'égard de l’initiative africaine pour résoudre le conflit ukrainien.- Bertrand Scholler, analyste français, et Ivan Mezyukho, politologue russe, sur la libération d’Artiomovsk ainsi que les perspectives qu’elle offre à l’armée russe.- Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense à l’université algérienne de Blida II, sur la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, au Kenya- Bello Issoufou Ahmed, militant nigérien, sur les propos contradictoires du Président du Niger sur la présence française en Afrique.Notre revue de presse traitera les sujets suivants:- la République centrafricaine souhaite accueillir une base militaire russe sur son territoire;- Un sénateur américain se félicite de voir des Russes mourir;- Le vainqueur de la présidentielle turque est connu.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

