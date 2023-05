Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été réélu dimanche à l'issue du second tour du scrutin présidentiel, a annoncé le Conseil électoral supérieur turc.Selon les résultats portant sur plus de 99,7% des bulletins, publiés par l'agence officielle Anadolu, le chef de l'Etat a obtenu 52,1% des suffrages contre 47,9% à son rival social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu. Au pouvoir depuis 2003, il est de nouveau élu pour un mandat de cinq ans.Plusieurs dirigeants mondiaux lui ont déjà adressé ses félicitations dont Vladimir Poutine, le Président algérien Abdelmadjid Tebboune, le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, tout comme l'ancien Président américain Donald Trump.Quelque 64 millions d'électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes pour ce scrutin crucial pour l'avenir du pays, alors que près de 1,9 million de Turcs ont déjà voté à l'étranger du 20 au 24 mai.

Erdogan déclaré vainqueur de la présidentielle turque par la commission électorale

© Sputnik . Pavel Bedniakov Accéder à la base multimédia Le second tour de la présidentielle en Turquie, le 28 mai 2023 © Sputnik . Pavel Bedniakov / Accéder à la base multimédia

avec AFP

