Bilan ukrainien: l'armée russe détruit encore trois missiles de croisière Storm Shadow

En ces dernières 24h, les troupes russes ont anéanti plusieurs postes d’observation dans la zone du conflit, dont un où se positionnaient temporairement des... 28.05.2023, Sputnik Afrique

Trois missiles de croisière Storm Shadow, six projectiles de HIMARS et quatre drones ukrainiens ont été mis hors d’état de nuire par l’armée russe en 24h. En outre, la Défense a signalé avoir détruit plusieurs postes d’observation, dont un de mercenaires étrangers.Au total, plus de 540 soldats ukrainiens ont été éliminés, dont 340 sur l’axe de Donetsk.Les pertes de Kiev selon les axes principaux:

