La défense aérienne russe a abattu deux missiles de croisière ukrainiens Storm Shadow

Les troupes russes ont mis hors d’état de nuire plusieurs pièces d’artillerie ukrainiennes en 24h, selon le dernier bilan de la Défense. L’aviation a pour sa... 27.05.2023, Sputnik Afrique

La Défense russe a dressé un nouveau bilan depuis la zone du conflit ukrainien. Durant ces dernières 24 heures, l’armée russe a touché 82 unités d'artillerie de l’adversaire dans 96 zones. Au total, plus de 500 soldats ukrainiens ont été éliminés.Les forces russes ont en outre aussi mis en échec un groupe de sabotage et de renseignement.Plus précisément, l’Ukraine a perdu plus de 45 militaires sur l’axe de Koupiansk, près de 60 sur celui de Krasny Liman, plus de 260 autres sur l’axe de Donetsk, jusqu’à 120 hommes ont été éliminés dans les zones du sud de Donetsk et de Zaporojié et près de 10 sur l’axe de Kherson.Armes mises hors d’état de nuireQuant aux pièces d’artillerie, les forces russes ont détruit un obusier automoteur Krab de production polonaise, six autres obusiers, quatre canons automoteurs Gvozdika, huit blindés, 17 autres véhicules; ainsi que deux radars de production américaine.Par ailleurs, quatre dépôts de munitions ont été anéantis.Les forces de la défense aérienne ont intercepté deux missiles à longue portée Storm Shadow, deux missiles antiradars HARM et 19 roquettes de HIMARS, ainsi que 12 drones.

