"Scénario apocalyptique": un pays pétrolier s’exprime sur les risques de blocage du transit russe

Le Kazakhstan, grand producteur de pétrole d’Asie centrale, n’imagine pas que les voies de la Russie puissent lui être fermées. Malgré les sanctions antirusses... 27.05.2023, Sputnik Afrique

Alors que les sanctions occidentales pleuvent sur le secteur pétrolier russe, le Kazakhstan entend bien continuer à faire transiter son or noir par le territoire de la Russie, comme l’a déclaré à Sputnik Yerzhan Ashikbayev, ambassadeur kazakh aux États-Unis. Une interdiction de transit n’est pas à l’ordre du jour et relève selon lui d’un "scénario apocalyptique".De telles sanctions seraient en effet préjudiciables à Astana mais aussi au marché mondial, a souligné le responsable.Un pipeline qui relie les deux paysL’ambassadeur a encore rappelé l’importance de l’oléoduc Caspian Pipeline Consortium, long de 1.500 kilomètres, qui fait la liaison entre le gisement kazakh de Tengiz au port russe de Novorossiïsk. Une structure vitale pour les exportations du pays, d’autant qu’Astana travaille à l’extension de ces champs de Tengiz.Restrictions contre l’or noire russeLes sanctions contre le pétrole russe se sont succédé depuis le début du conflit en Ukraine. L’Europe avait décidé un embargo sur l’or noir russe début décembre, avant qu’un plafonnement des prix ne soit décidé par le G7. En retour, Moscou avait déclaré qu’il ne vendrait plus aux pays respectant ce plafond.En mai, l’Union européenne avait en outre proposé d’officialiser la suspension des approvisionnements par l’oléoduc Droujba, desservant l’Allemagne et la Pologne. Ces pays avaient déjà refusé d’acheter du pétrole russe à l’échelle nationale.Moscou a pour sa part réorienté certains de ses flux, commerçant toujours plus avec l’Inde et la Chine. En mars, la Russie fournissait ainsi 18% des importations chinoises d’or noir et 43% des importations indiennes, selon les données de l’OPEP.

