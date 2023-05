https://fr.sputniknews.africa/20230526/lotan-en-ukraine-peut-provoquer-la-deflagration-mondiale-selon-florian-philippot-1059489919.html

L’Otan en Ukraine peut "provoquer la déflagration mondiale", selon Florian Philippot

L'Otan en Ukraine peut "provoquer la déflagration mondiale", selon Florian Philippot

Par ses déclarations sur l'Ukraine l'Otan jette de l'huile sur le feu et peut provoquer la déflagration mondiale, selon l'ex-eurodéputé français Florian Philippot.

Une récente déclaration du secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg selon lequel "l’Ukraine deviendra à terme membre de l’Otan" a fait exploser le président du parti Les Patriotes et ex-député européen Florian Philippot.Selon lui, cette attitude de l’Otan risque de provoquer une explosion mondiale.Il estime que pour sauver la paix il faut arrêter l’Alliance.Une adhésion "à terme"En septembre 2022, l’Ukraine a demandé son adhésion "accélérée" à l’Otan.Jeudi 25 mai, le secrétaire général de l’Alliance a convenu dans un entretien au Monde que "l’Ukraine deviendra[it] à terme membre de l’Otan".Un jour plus tôt il avait indiqué lors d’un événement organisé à Bruxelles par le German Marshall Fund qu'en "devenir un membre en pleine guerre n’[était] pas à l’ordre du jour".Le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov avait précédemment déclaré que Moscou suivait attentivement la situation et que le désir de Kiev d'intégrer l’Otan avait été l'une des causes du début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine.

