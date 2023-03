https://fr.sputniknews.africa/20230314/philippot-previent-contre-le-risque-dune-3e-guerre-mondiale-suite-au-chaos-financier-1058185409.html

Philippot prévient contre le risque d’une 3e Guerre mondiale suite au chaos financier

Le chaos financier engendré par les faillites en série dans le secteur bancaire de l’Occident pourrait provoquer une Troisième Guerre mondiale, selon l’homme... 14.03.2023, Sputnik Afrique

Le président du parti politique français Les Patriotes et ancien député européen Florian Philippot voit le risque d’une Troisième Guerre mondiale dans le chaos qui a gagné le secteur financier en Occident.Les actions des banques régionales US en chute libreLes actions des banques régionales ont chuté à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB) et de la Signature Bank alors que les régulateurs tentaient de contenir les dégâts. La Réserve fédérale a promis une enquête et le Président Biden a appelé au calme.La chute rapide des prix a entraîné l'arrêt temporaire des transactions pour une douzaine de banques dans la matinée lorsqu'elles ont déclenché des disjoncteurs, qui sont destinés en partie à prévenir les accidents incontrôlables.La SVB, spécialisée dans le financement des startups de la Silicon Valley, est la plus grande à s'effondrer aux États-Unis depuis la crise financière de 2008.Florian Philippot est connu pour sa critique des pays occidentaux pour leur soutien financier de l’Ukraine et les livraisons de matériel de guerre à ce pays.Au mois de février, une marche en faveur de la sortie de la France de l’Otan et contre les livraisons d’armes à l’Ukraine s’était déroulée à Paris à l’initiative du président des Patriotes.

