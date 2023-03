https://fr.sputniknews.africa/20230313/trois-banques-us-en-faillite-leffet-domino-ne-prendra-pas-beaucoup-de-temps-a-se-produire-1058181485.html

Trois banques US en faillite: "L'effet domino ne prendra pas beaucoup de temps à se produire"

Trois banques US en faillite: "L'effet domino ne prendra pas beaucoup de temps à se produire"

Les États-Unis sont probablement au bord d'une nouvelle récession, avec une nouvelle crise globale se profilant à l’horizon, estime auprès de Sputnik Sergio... 13.03.2023, Sputnik Afrique

La faillite de ces derniers jours, non seulement de l’importante banque californienne SVB, mais également de Signature Bank et de Silvergate Bank, plus petites, a plusieurs similarités avec ce qui a entraîné la crise financière de 2008, indique à Sputnik Sergio Rossi, professeur de macroéconomie et d'économie monétaire à l'université suisse de Fribourg.Les banques en difficulté sont victimes d'une panique bancaire; et ces difficultés contaminent rapidement le marché interbancaire, aux États-Unis et dans le reste de l’économie mondiale, argumente-t-il.Dans les deux cas, à savoir la situation actuelle et celle de 2008, les hausses des taux d'intérêt ont induit des problèmes de liquidité pour les institutions financières. Les problèmes se propagent sur l’ensemble des marchés financiers, tant aux Etats-Unis que dans les autres pays.La principale différence entre les deux crises est qu’en 2008, les crypto-actifs n'étaient pas à la mode, remarque l’expert. L’une des banques actuellement en faillite, la SVB, est connue pour ses liens privilégiés avec le milieu des cryptomonnaies."Dans la crise actuelle, en revanche, il existe également un certain nombre de problèmes de liquidité et de solvabilité avec les crypto-actifs et leurs institutions associées, et une part importante des prêts non performants n'ont pas de garantie physique […]. Cela rend probable le risque d'une nouvelle récession aux États-Unis", indique-t-il.Sergio Rossi met l’accent sur la rapidité avec laquelle l’effet domino pourrait avoir lieu:L’engrenage bancaireUne vague de retraits bancaires a provoqué la défaillance de trois banques américaines la semaine dernière: Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank, mais aussi Silvergate Bank.La SVB, qui ne parvenait plus à faire face aux retraits massifs de ses clients, a été fermée le 10 mars par les autorités américaines. Le Trésor, la Fed et la FDIC ont déclaré le 12 mars que tous les clients de SVB seraient protégés et en mesure d'accéder à leur argent. Joe Biden a promis ce 13 mars de faire "tout ce qui est nécessaire" pour que le système financier américain reste "solide".L'administration Biden est obligée de prévoir un plan de sauvetage; cela devrait éviter une ruée vers les banques mais ne suffira peut-être pas à éviter une crise bancaire, prévient l’expert.

