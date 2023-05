Les Présidents chinois et congolais optent pour un "partenariat stratégique global"

https://fr.sputniknews.africa/20230526/les-presidents-chinois-et-congolais-optent-pour-un-partenariat-strategique-global-1059506978.html

Une nouvelle impulsion. La Chine et la République démocratique du Congo (RDC) vont donner une nouvelle ampleur à leur relation, en évoluant vers un partenariat stratégique global, a déclaré vendredi 26 mai le ministère chinois des Affaires étrangères.Cette nouvelle orientation s’est dessinée alors que le Président congolais, Felix Tshisekedi, s’est entretenu avec son homologue Xi Jinping, à Pékin. Le chef d’État africain est en effet en visite en Chine jusqu’au 29 mai.Lors de l'entrevue, Xi Jinping a noté que la Chine était prête à aider le développement du Congo, à soutenir sa stratégie d'industrialisation et à renforcer la coopération dans les secteurs miniers, agricoles ou sanitaire.Après leur entretien, les deux chefs d’États ont assisté conjointement à la signature d'un certain nombre de documents bilatéraux sur la coopération dans le domaine de l'investissement, de l'économie verte ou de l'économie numérique.Délicates renégociationsFelix Tshisekedi doit notamment profiter de son déplacement pour renégocier un contrat minier d’une valeur de 6,2 milliards de dollars, signé par son prédécesseur, l’ancien Président Joseph Kabila. Cet accord, de type "minerai contre infrastructure", prévoit que la Chine finance des projets d’infrastructures en échange de l’exploitation d’une mine de cuivre et de cobalt. Mais Kinshasa a déclaré à plusieurs reprises que ses intérêts n’étaient pas respectés.La Chine reste malgré tout le plus grand partenaire commercial de la RDC. Les deux pays ont ainsi réalisé 21,7 milliards d’échanges en 2022, selon les données compilées par Bloomberg.

